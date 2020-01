Chuva e ventos fortes na quinta-feira, alerta a Proteção Civil

Hoje às 22:08 Facebook

Esta quinta-feira vai ter períodos de chuva, ventos fortes e agitação marítima, em especial nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real, alertou a Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC).

Em comunicado, a Proteção Civil avisa que, de acordo com informação do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), se prevê "para as próximas horas um agravamento das condições meteorológicas com especial incidência para os distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto e Vila Real no período entre as 12 e as 18 horas".

Segundo o IPMA, haverá períodos de chuva, "por vezes forte a partir do fim da manhã na região norte"; ventos fortes "no litoral oeste norte e centro, com rajadas até 80 km/h", com diminuição da intensidade do vento no final da tarde; e agitação marítima a partir da madrugada de quinta-feira em toda a costa, "mantendo-se previsivelmente até ao final do dia".

A Proteção Civil alerta ainda para alguns efeitos do mau tempo, como "piso rodoviário escorregadio e eventual formação de lençóis de água"; possibilidade de cheias e inundações "nas zonas historicamente mais vulneráveis"; danos em estruturas montadas ou suspensas; possibilidade de "queda de ramos ou árvores"; e "possíveis acidentes na orla costeira".

A ANEPC aconselha também algumas medidas preventivas, como "a desobstrução dos sistemas de escoamento das águas"; uma "condução defensiva, reduzindo a velocidade e tendo especial cuidado com a formação de lençóis de água nas vias"; "não atravessar zonas inundadas"; ter "especial cuidado na circulação e permanência junto de áreas arborizadas" e "junto da orla costeira e zonas ribeirinhas historicamente mais vulneráveis"; não praticar atividades relacionadas com o mar; e estar "atento às informações da meteorologia e às indicações da Proteção Civil e das Forças de Segurança".