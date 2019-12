Chuva está de regresso este fim de semana

Hoje às 11:24 Facebook

A precipitação poderá estar de regresso a Portugal Continental e afetará também o arquipélago dos Açores. As nuvens chegam este sábado, mas a precipitação só deverá sentir-se no domingo, em quase todo o país, de acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

No distrito do Porto, o sol vai dar um ar da sua graça ainda este sábado, embora as nuvens mais escuras apareçam para prever o que acontecerá nas próximas horas e no dia seguinte.

No domingo, a precipitação chega durante a madrugada em aguaceiros e prolonga-se durante o dias. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 14.º graus, de acordo com as previsões do Instituto do Mar e da Atmosfera.

Na região Centro, em Coimbra, também a chuva regressa no domingo durante a manhã. A temperatura máxima não deverá ultrapassar os 15.º graus.

No Alentejo, em Évora, por exemplo, a precipitação também não fica de fora da agenda. A chuva no domingo vem acompanhada de uma temperatura mínima de 7.º graus.

A Lisboa chega chuva fraca no domingo, mas o sol deverá estar de regresso logo na segunda-feira, com 17.º graus de temperatura máxima.

A região do Algarve é das que escapará à abertura dos guarda-chuvas. No sábado e no domingo, os raios de sol chegam a Faro com uma temperatura máximo de 20.º graus.

O arquipélago da Madeira segue o mesmo caminho: céu limpo e temperaturas entre os 16 e os 23.º graus. Já nos Açores, algumas zonas poderá sentir precipitação, embora de forma menos intensa do que em Portugal Continental.