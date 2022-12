Chuva fez 200 ocorrências em todo o país

JN/Agências Hoje às 10:00 Facebook

A Proteção Civil registou nas últimas 16 horas perto de 200 ocorrências, a maioria relacionada com quedas de árvores e inundações, sobretudo no distrito de Lisboa e Setúbal.

Em declarações à Lusa esta manhã, José Costa, oficial de serviço da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANPC), explicou que, entre as 16 horas de sábado e as 8 horas de hoje, foram registadas 199 ocorrências em Portugal Continental.

A maioria, 73, está relacionada com quedas de árvores, seguida de inundações (72), limpezas de via (25), quedas de estrutura (21), movimentos de massa (terra, sete) e um salvamento terrestre, enumerou.

De acordo com o responsável, os distritos mais afetados foram Lisboa, com 85 ocorrências, Setúbal, com 31, Faro, com 21, Santarém 12 e Beja, com 11.

Estiveram envolvidos 803 operacionais apoiados por 263 meios.

Noite calma em Lisboa

Às 9 horas, terminaram os avisos amarelos decretados pelo Instituto Português do Mar e da Atmosfera para os distritos de Lisboa e Setúbal relacionados com a agitação marítima e também terminou o aviso amarelo que vigorava para o distrito de Faro devido ao vento forte.

"Não estão previstos mais avisos durante o dia de hoje, voltando só durante a noite, para a precipitação em vários distritos do país", adiantou.

Contactada pela Lusa, fonte dos Sapadores Bombeiros de Lisboa revelou que a noite "foi calma, sem registo de grandes ocorrências".

A Autoridade Nacional de Proteção Civil (ANEPC) decretou no sábado o estado de alerta especial de nível amarelo para o todo dispositivo do continente, o segundo mais grave de uma escala de quatro, devido ao agravamento das condições meteorológicas.