Chuva forte corta estradas, fecha escolas e faz vários desalojados

A chuva persistente causou esta terça-feira inundações e o corte de estradas, o encerramento de escolas e vários desalojados, sobretudo nos distritos de Lisboa, Setúbal, Santarém, Évora e Portalegre.

A Proteção Civil colocou hoje em nível laranja todos os distritos de Portugal Continental, à exceção de Bragança, devido ao mau tempo, e voltou a pedir à população para restringir as deslocações.

Num ponto de situação feito cerca das 12.30 pela Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC), o comandante nacional, André Fernandes, afirmou que a Proteção Civil tinha registado desde a meia-noite de hoje 1463 ocorrências, tendo a maioria ocorrido no distrito de Lisboa (848 ocorrências), tendo o mau tempo afetado também os distritos de Santarém, Évora, Setúbal e Portalegre.

As principais ocorrências estão relacionadas com inundações, quedas de árvores e deslizamentos de terras.

Durante a tarde, o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) reduziu de laranja para amarelo o aviso meteorológico de precipitação para os distritos de Lisboa e Setúbal, o qual prevê aguaceiros por vezes fortes e acompanhados de trovoada.

No distrito de Portalegre, a chuva intensa provocou mais de 90 ocorrências até às 12.30, das quais 76 inundações em vias públicas e algumas habitações, disse o Comandante Operacional Distrital (CODIS), Rui Conchinha.

A "maior incidência" de ocorrências, durante a madrugada e manhã de hoje, foi registada nos concelhos de Avis, Sousel, Monforte, Elvas, Campo Maior e Arronches.

"Em Campo Maior está a ser avaliada a situação de algumas habitações e há forte perspetiva de haver desalojados", adiantou Rui Conchinha.

As Câmaras municipais de Campo Maior e de Fronteira (Portalegre) anunciaram que vão acionar os Planos Municipais de Emergência de Proteção Civil, na sequência dos prejuízos causados nas últimas horas pelo mau tempo.

A Baixa de Algés, em Oeiras, no distrito de Lisboa, voltou a inundar, tal como na semana passada, e a forte chuva que caiu durante a madrugada e manhã no distrito de Lisboa fez "muitos estragos" no concelho de Cascais, segundo a autarquia.

Várias vias de Lisboa continuavam encerradas às 14:30 por inundação, como os túneis do Campo Pequeno, Campo Grande, Avenida João XXI e Avenida de Berlim, a Radial de Benfica e vários locais em Alcântara, informou a câmara municipal.

Entre as ocorrências registadas está um deslize de terras na Azinhaga da Torrinha, na freguesia lisboeta de Santa Clara, que impediu 10 moradores de sair de casa.

Além de vários desalojados em concelhos do distrito de Portalegre, também foram registados cinco desalojadas e várias casas e estabelecimentos comerciais inundados no concelho de Odivelas (disitro de Lisboa), 17 pessoas ficaram desalojadas na Amora (concelho do Seixal, distrito de Setúbal) e oito pessoas estavam no centro de acolhimento temporário criado pelo município de Loures na sequência do mau tempo, depois de as suas casas terem ficado "sem condições de habitabilidade".

O Ministério da Educação remeteu para cada escola a decisão de suspender as aulas e muitas encerraram na Área Metropolitana de Lisboa, nomeadamente no concelho de Oeiras, onde a Câmara pediu hoje de manhã aos pais que fossem buscar as crianças e se resguardassem em casa.

No Alentejo também encerraram algumas escolas e houve instituições de ensino superior do continente que optaram por suspender as atividades presenciais e permitir aulas 'online'.

O jogo de hoje entre Sporting e Marítimo, para a Taça da Liga de futebol, vai ser disputado sem público nas bancadas do Estádio José Alvalade, em Lisboa.

Em Lisboa, "o nível de chuva foi muito parecido" com o registado há uma semana, com as estações meteorológicas do Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) em Lisboa a revelarem valores de precipitação superiores a 20 milímetros por hora entre as 04:00 e as 07:00.

Já em Oeiras, o presidente da Câmara, Isaltino Morais, considerou que a situação foi "muito pior" do que a da semana passada e houve mais prejuízos em estruturas municipais.

A Proteção Civil alertou que na madrugada de quarta-feira podem verificar-se cenários de precipitação forte, com condições favoráveis à ocorrência de trovoada, estando também prevista a ocorrência de fenómenos com "alguma complexidade ou fenómenos extremos de vento", bem como agitação marítima.