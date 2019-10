Chuva forte no Norte. Porto, Braga, Vila Real e Viana sob aviso amarelo

Hoje às 08:33 Facebook

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera prevê para esta quarta-feira, no continente, céu muito nublado e períodos de chuva no litoral a norte do Cabo Raso, por vezes forte no Minho e Douro Litoral até ao final da tarde, e fraca no Baixo Alentejo e Algarve.

A previsão aponta também para vento fraco a moderado do quadrante sul, tornando-se do quadrante oeste na região Sul a partir do início da tarde, e moderado a forte nas terras altas do Norte e Centro até ao final da tarde. Está ainda prevista neblina ou nevoeiro e pequena descida da temperatura máxima no litoral da região Centro.

As temperaturas mínimas no continente vão oscilar entre os 11 graus Celsius (na Guarda e em Bragança) e os 18 (em Lisboa) e as máximas entre os 15 (na Guarda) e os 23 (em Santarém, Évora, Beja e Faro).

Distritos do Norte e Açores sob aviso amarelo

O IPMA estendeu, esta quarta-feira, o aviso amarelo de chuva por vezes forte e persistente ao distrito do Porto, que se junta a Braga, Viana do Castelo e Vila Real. Entrou em vigor por volta das 6.30 horas e termina às 18 de hoje.

Sob aviso amarelo estão também os grupos ocidental (Flores e Corvo) e central (Graciosa, S. Jorge, Pico, Faial e Terceira) dos Açores, devido à previsão de vento forte, entre as 12 horas locais de hoje (mais uma em Portugal continental) e as 15 horas de quinta-feira.

O aviso amarelo, o terceiro de uma escala de quatro, indica situação de risco para determinadas atividades dependentes da situação meteorológica.