Chuva intensa causa inundações no distrito de Setúbal e no Alentejo

Hoje às 19:35 Facebook

Twitter

Partilhar

A chuva intensa que caiu, este sábado à tarde, no distrito de Setúbal e no Alentejo provocou cerca de 20 inundações em habitações e vias públicas, sem causarem danos pessoais.

Fonte do Comando Distrital de Operações de Socorro (CDOS) de Setúbal indicou que no distrito foram registadas cerca de 10 inundações, até às 18.30 horas, em habitações e vias públicas.

No distrito de Portalegre, de acordo com o CDOS, ocorreram sete inundações, sobretudo em vias públicas, cinco na cidade de Portalegre, uma no concelho do Crato e outra num estabelecimento hoteleiro, em Elvas.

Na cidade de Moura, no distrito de Beja, segundo o Comando Distrital de Operações de Socorro, foram registadas duas inundações em vias públicas.

No distrito de Évora, não foi registada, durante a tarde, qualquer ocorrência provocada pela chuva forte que caiu, indicou fonte do CDOS.