Chuva, vento e trovoada no Centro e Sul

Céu muito nublado, com chuva e trovoada, em especial na região Sul e litoral Centro, são as previsões meteorológicas para esta quarta-feira.

O Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA) prevê, para esta quarta-feira, na região Norte, períodos de chuva fraca, mais prováveis no interior até ao meio da tarde, tornando-se moderada a partir do fim da tarde, altura em que o vento soprará forte nas terras altas. Já no Centro e Sul, espera-se um céu muito nublado, com chuva por vezes forte, acompanhada de trovoada e de rajadas fortes de vento, além de uma pequena descida da temperatura mínima no interior da região Sul.

Vários distritos sob aviso laranja e amarelo

Os distritos de Faro, Setúbal e Beja estão a partir da tarde de hoje sob aviso laranja (o segundo mais elevado) por causa da chuva. A partir da tarde, Portalegre, Lisboa, Santarém, Évora, Leiria estão sob aviso amarelo, que, a partir das 0 horas de quinta-feira, se estende ao Norte e Centro, abrangendo os distritos de Braga, Coimbra, Aveiro, Castelo Branco, Guarda, Vila Real, Porto, Viseu e Bragança.

Além da chuva, a agitação marítima também fez com que o IPMA colocasse sob aviso amarelo os distritos de Faro, Setúbal, Lisboa e Beja a parte das 18:00 de quinta-feira.

A Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil (ANEPC) emitiu na terça-feira um aviso à população para hoje e quinta-feira devido à previsão de chuva, vento forte e agitação marítima no centro e sul.