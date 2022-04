Chuvas de março limpam seca extrema do país

Joana Amorim Hoje às 11:03 Facebook

Twitter

Partilhar

Excetuando interior Norte e litoral Sul, todo o território está agora em seca moderada. Março foi o sexto mais chuvoso deste século

Num mês, de dois terços do território em seca extrema, a mais grave do índice, passamos a zero. No final de março, o sexto mais chuvoso deste século., excetuando o interior Norte e o litoral Sul, que estão na classe de seca severa, todo o território estava em seca moderada.

De acordo com o boletim climatológico do Instituto Português do Mar e Atmosfera (IPMA), divulgado nesta sexta-feira, 81,7% do território estava em seca moderada, 15,9% em severa e 2,4% em fraca. Um desagravamento proporcionado pelas chuvas de março, depois do terceiro mês de fevereiro mais seco de sempre.