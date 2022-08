Cidades buscam soluções para combater ilhas de calor e subida das temperaturas

Zulay Costa Hoje às 14:43 Facebook

Solos impermeabilizados e edifícios absorvem calor e dificultam passagem do vento. Árvores, corredores verdes e parques ajudam a regular ambiente no espaço público.

A subida dos termómetros está a obrigar as cidades a olharem com mais atenção para a forma como organizam os espaços, procurando soluções para evitarem as ilhas de calor e minimizarem as consequências na saúde de moradores e visitantes. Não bastam medidas avulsas, é preciso um planeamento aprofundado, defendem os especialistas ouvidos pelo JN.

Um estudo coordenado pelo investigador da Universidade de Aveiro David Carvalho prevê para a Península Ibérica um aumento da temperatura máxima que poderá chegar aos quatro, cinco graus no final do século. Já as ondas de calor, antecipa-se que "sejam cada vez mais frequentes, longas e intensas", diz. Se a isto somarmos o efeito ilha de calor [ler ao lado], há locais das cidades onde se torna difícil aguentar o calor.