Cidades em vias de ter mais de mil câmaras a vigiar ruas

Há cada vez mais concelhos a apostar na videovigilância. Porto e Gaia querem juntar-se aos 14 municípios com sistemas já autorizados. PSP está a estudar uma dezena de propostas.

Há cada vez mais concelhos a apostar na videovigilância e há quase 800 câmaras a monitorizar as ruas para assegurar a proteção de pessoas e bens e prevenir a prática de crimes. Depois do Porto - que aguarda autorização para 79 câmaras, mas já perspetiva chegar às 200 -, Gaia também quer 82 câmaras a monitorizar a zona ribeirinha, alguns arruamentos próximos e o Jardim do Morro. Vila Franca de Xira pondera alargamento e Lisboa e Leiria já possuem autorização para o fazer. Também a PSP está a preparar "cerca de uma dezena de propostas para a instalação de sistemas". Caso seja dada luz verde, o país passará a contar com uma rede de 1076 câmaras nas ruas.