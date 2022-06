Cidades pouco inclusivas nos programas de verão

Sandra Freitas Hoje às 12:07 Facebook

Grupo de mães de Braga criou movimento para exigir soluções para interrupções letivas de crianças e jovens com deficiência. Falta de respostas tem obrigado alguns pais a usarem as férias e a baixas para assistência à família, mas não é suficiente.

Quando, em 2019, Rosa Oliveira inscreveu o filho, com autismo severo, na EB1 de Gualtar, em Braga, percebeu logo "que faltavam recursos na escola para o centro de apoio à aprendizagem". Depois, a bracarense notou que também não havia um centro de Atividades de Tempos Livres (ATL) preparado para crianças com deficiência. Juntou-se a outra mãe, Helena Pereira, para reivindicar condições e conseguiram a integração de uma assistente e professora de educação especial. Mas o problema com as pausas letivas continuou até hoje, o que originou um movimento que alerta para a falta de inclusão das cidades nos seus programas de verão.

"O Município empurrava-nos para as juntas, estas empurravam-nos para a Câmara. Entretanto, entrou a pandemia e não houve ATL para ninguém. No início deste ano, decidimos juntar-nos", conta Rosa Oliveira, que, além de Helena Pereira, fundou o Movimento Pais em Luta com Marília Costa, Fátima Couto, Sónia Martins e Susana Ferreira. Mas, entretanto, são já 52 as famílias de Braga que estão a lutar por atividades inclusivas nas pausas letivas.