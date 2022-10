Ciência ajuda a recriar homem do Santo Sudário morto há dois mil anos

Para os cristãos, é a representação hiper-realista de Cristo. Para outros, é a imagem de alguém que teve morte violenta.

A ciência ajudou a recriar a imagem do homem do Santo Sudário. Para os cristãos, é a representação hiper-realista do corpo de Cristo. Para quem não segue a fé cristã, é a imagem de um homem, que viveu há dois mil anos e teve uma morte longa e dolorosa.

A exposição The Mystery Man, inaugurada há dias, na Catedral de Salamanca, em Espanha, recolheu todas as informações existentes no Sudário e, com elas, apresenta essa reconstrução. A mostra deverá seguir para Lisboa em 2023, ano em que o Papa Francisco voltará a Portugal para a Jornada Mundial da Juventude.