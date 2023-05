Cientistas trancam entrada do Ministério do Ambiente

Um grupo de cientistas do movimento "Scientist Rebellion Portugal" trancou, esta quarta-feira de manhã, a entrada da Secretaria-Geral do Ministério do Ambiente, em Lisboa, apelando a que o Governo oiça os alertas da comunidade científica.

Pouco antes das 9 horas, sete cientistas do movimento por justiça climática trancaram a porta principal do Ministério do Ambiente com um cadeado e colaram cartazes com alertas da comunidade científica nas paredes do edifício.



"A ciência é clara - Gás + Carvão + Petróleo = catástrofe climática", podia ler-se na faixa que dois dos ativistas seguravam. "Estamos em crise climática e o nosso Governo continua a não levar a crise a sério", diziam.

Rapidamente, um segurança reagiu ao protesto, tentando retirar a faixa das mãos dos ativistas e os panfletos. "São ambientalistas a colar papéis na parede?", reagiam algumas pessoas que se encontravam noutra porta do edifício. Os ativistas não mostraram resistência e decidiram deixar o local passados poucos minutos.

A polícia foi chamada ao local, mas o protesto já tinha desmobilizado.