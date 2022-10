Cigarros eletrónicos: "Deve ser tratado como um produto altamente nocivo"

Sofia Ravara, pneumologista e docente na Universidade da Beira Interior, falou ao JN sobre o consumo dos cigarros eletrónicos.

Há malefícios comprovados na saúde resultantes do consumo do cigarro eletrónico?

Estou agora a participar numa revisão sistemática da Organização Mundial de Saúde [OMS] sobre os efeitos na saúde dos cigarros eletrónicos e a evidência é avassaladora. Cada vez há mais evidência: na saúde oral, na saúde cardiovascular, na saúde cardiorrespiratória, no cancro, etc.. Não deve ser tratado como um produto de consumo qualquer, mas sim como um produto altamente nocivo. Infelizmente, com o tempo, haverá provas disso. Embora já exista cada vez mais evidência sugestiva. Sabemos que, geralmente, a duração do consumo é o grande determinante do aparecimento da doença e da morte prematura no fumador. Os cigarros eletrónicos são produtos nocivos e vão, com certeza, ser responsáveis por aumentar a carga de doença que é totalmente prevenível se as pessoas não consumirem.