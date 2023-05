CIM-Douro acusa Governo de "falta de verdade" na requalificação da via férrea

Os 19 autarcas desta comunidade intermunicipal queixam-se de atrasos sucessivos em obras de melhoramento e eletrificação, bem como na reabilitação do troço Pocinho-Barca D"Alva.

A Comunidade Intermunicipal do Douro (CIM-Douro) acusou o Governo de "falta de verdade e incongruência temporal" no processo de requalificação da linha ferroviária do Douro. Em comunicado, emitido esta quarta-feira, sublinhou que "considera os sucessivos adiamentos uma afronta e uma vergonha nacional".

Para justificar esta posição, a CIM-Douro explicou que "o concurso público da eletrificação do troço Marco de Canaveses-Régua ainda não foi lançado", que "a eletrificação do troço Régua-Pocinho ainda não tem projeto" e que "o projeto de reabilitação da linha Pocinho-Barca D"Alva foi adiado para 2029".

PUB

Acresce, segundo o Conselho Intermunicipal desta CIM, que "o financiamento comunitário para a ferrovia na linha do Douro tem sido desviado para outras obras no litoral, prejudicando o Douro e o Norte de Portugal".

O Conselho Intermunicipal liderado pelo autarca de Sernancelhe, Carlos Silva Santiago, insistiu que "não aceita mais derrapagens temporais" na elaboração do projeto para a reativação do troço da linha entre o Pocinho (Vila Nova de Foz Côa) e Barca D"Alva (Figueira de Castelo Rodrigo).

Lembrando que esta reativação foi "considerada estratégica" e "assumida como prioridade por vários ministros do Governo", vincou que "o Douro não aceita que uma portaria agora publicada adie o projeto de execução para 2029".

A CIM-Douro lembrou ainda que a eletrificação da linha Marco de Canaveses-Régua "deveria estar concluída em 2019 e ainda não tem sequer concurso público". Os 19 autarcas estão "preocupados", pois a linha "vai-se degradando e os comboios somam atrasos devido aos condicionamentos da via".

A comunidade, que engloba 19 municípios do Douro e mais de 200 mil habitantes, reforçou que "não aceita mais descriminações" e exigiu "explicações urgentes ao Governo" sobre o processo de requalificação da linha ferroviária, que atualmente liga o Porto ao Pocinho. Solicitou também uma reunião com "caráter de urgência" com o primeiro-ministro.

A CIM-Douro frisou ainda que "a região e o seu desenvolvimento não podem estar sujeitas a estes ziguezagues governamentais" e que os atrasos "inadmissíveis" na linha do Douro "hipotecam o futuro de uma região que é Património da Humanidade, que tem no caminho de ferro um dos seus mais importantes recursos turísticos e económicos".