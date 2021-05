Cimeira Social: "Convergência para defender a dignidade do cidadão europeu

Hoje às 17:00 Facebook

Twitter

Partilhar

O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, afirmou neste sábado, no Porto, que, "pela primeira vez e com grande clareza, houve vontade para que, no Conselho Europeu, se concretize esta grande ambição", que é o Compromisso Social para a redução do desemprego e das desigualdades.

Charles Michel falava na conferência de imprensa que encerrou o Conselho Europeu informal, que aprovou por unanimidade o Compromisso Social acordado na sexta-feira, no âmbito da Cimeira Social,. O acordo entre as instituições europeias e as organizações patronais e sindicais para a concretização do Pilar Social tinha sido decidido há quatro anos em Gotemburgo e a que a Presidência portuguesa do Conselho da União Europeia deu prioridade.

"Há uma convergência cada vez maior para defender a dignidade de cada europeu", disse o presidente do Conselho, falando da ambição de "uma Europa cada vez mais verde, mais digital e que pretende assegurar a solidariedade e a fraternidade".

Agora, salientou por seu turno o primeiro-ministro português, "os Estados estão comprometidos com grandes metas para o emprego, a formação e o combate à pobreza", bem como "melhorar a educação e as competências:.

Entre os pontos do acordo do Porto, António Costa salientou o objetivo de reduzir as desigualdades e assegurar salários justos e lutar contra a pobreza, especialmente a pobreza infantil".

Em relação ao salário mínimo nacional, observou que o método de trabalho da presidência portuguesa não consiste em "declarações proclamatórias, mas em muito trabalho, discussão e negociação discreta".

Nesta altura, "estamos na fase do trabalho discreto. Vamos ver se temos resultados para partilha", concluiu.