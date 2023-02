Cinco acidentes mortais no fim de semana

JN Hoje às 18:24 Facebook

Este fim de semana fica marcado por cinco mortes em acidentes de viação. As vítimas são todas homens.

Morreu ao volante em Santo Tirso

O alerta chegou ao quartel dos Bombeiros Voluntários de Santo Tirso pelas 10 horas de sábado: num talude da EN 105-2, perto do campo de futebol de Guimarei, estava um carro despistado com o condutor em paragem cardiorrespiratória. Ainda foram acionados meios do INEM para o local, mas, apesar dos esforços das equipas médicas, já não foi possível reanimar José Monteiro Ferreira, de 68 anos.

Conhecido por todos pela alcunha de "Pimenta", o sexagenário vivia em Roriz, também no concelho de Santo Tirso, e estava reformado. Havia trabalhado na área da construção civil, como empreiteiro. Era casado e tinha dois filhos e netos.

Além dos seis operacionais dos bombeiros, com dois veículos, e das equipas das viaturas médica e de suporte de vida, do INEM, também a GNR esteve no local, com elementos do Núcleo de Investigação Criminal de Acidentes de Viação, para apurar as causas do acidente.

O corpo de José Ferreira foi transportado para o Gabinete Médico Legal e Forense do Ave, em Guimarães, e só a autópsia poderá determinar se a morte foi provocada por doença súbita ou pelo despiste.

Acidente com trator na Trofa mata trabalhador

Horácio Moreira, de 51 anos, não resistiu aos ferimentos provocados pelo capotamento do trator que manobrava, numa zona florestal do concelho da Trofa, e morreu no local, a meio da manhã de sábado.

Segundo o JN apurou, a vítima estaria a proceder à recolha de madeira, na companhia de um colega, quando o acidente ocorreu, perto das 10.30 horas, num terreno próximo da empresa Brasmar, em Guidões. A área onde o trabalhador operava ficava junto de um declive, e o veículo acabou por virar-se e capotar. Os meios de socorro tentaram reanimar Horácio Moreira, que residia em Canidelo, Vila do Conde, mas o óbito acabaria por ser declarado cerca das 11.15 horas, pelo médico do INEM.

Acidente com trator na Trofa Foto: Notícias da Trofa

"À nossa chegada, o senhor encontrava-se em paragem cardiorrespiratória, e foram iniciadas, pelas equipas, manobras de suporte básico de vida", relatou ao JN o chefe Joaquim Mendes, dos Bombeiros Voluntários da Trofa.

Além da corporação, que mobilizou para o acidente sete operacionais e duas viaturas, foram também acionados para o socorro as equipas da viatura médica de emergência e reanimação do Hospital de S. João e da unidade móvel de intervenção psicológica de emergência.

A GNR da Trofa também esteve no local, e registou a ocorrência. O corpo de Horácio Moreira foi transportado para o Gabinete Médico Legal e Forense do Ave, em Guimarães, onde será autopsiado.

Despiste de mota em Funchal mata jovem

Um jovem de 26 anos morreu, este domingo de madrugada, na sequência de um despiste de mota ocorrido na freguesia do Monte, nos arredores do Funchal. A vítima terá sido projetada em cerca de 20 metros e caiu numa área de árvores, disse fonte dos Bombeiros Voluntários Madeirenses.

O homem entrou em paragem cardiorrespiratória e, apesar dos esforços e manobras de reanimação, acabou por morrer no local. Na terreno, estiveram elementos da corporação dos Bombeiros Voluntários Madeirenses e da Equipa Médica de Intervenção Rápida (EMIR).

Morre em despiste de madrugada em Sabrosa

Também de madrugada, um homem morreu na sequência de um despiste de um automóvel na Estrada Nacional 323, no concelho de Sabrosa, distrito de Vila Real. A vítima seguia "no sentido de Lamares para Paredes", disse à Lusa fonte da Proteção Civil.

O alerta foi dado por volta das 3.45 horas e as operações de socorro envolveram seis veículos e 15 operacionais, com a intervenção dos Bombeiros de Cruz Verde e de Sabrosa, a VMER (Viatura Médica de Emergência e Reanimação) de Vila Real e a GNR. A circulação na N232 não foi condicionada.

Idoso morre num despiste em Almada

Um homem de 80 anos morreu, este domingo, na sequência do despiste do automóvel que conduzia numa estrada do concelho de Almada, no distrito de Setúbal. Fonte do Comando Sub-regional de Emergência e Proteção Civil da Península de Setúbal indicou à agência Lusa que o acidente, para o qual foi dado o alerta cerca das 8 horas, ocorreu na área geográfica da União de Freguesias de Laranjeiro e Feijó, concelho de Almada. A vítima mortal era o condutor e único ocupante da viatura.

As operações de socorro mobilizaram 11 operacionais dos Bombeiros de Cacilhas, INEM e PSP, apoiados por quatro veículos, incluindo a viatura médica de emergência e reanimação (VMER) de Almada.