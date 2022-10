Cinco autarquias carregam na fatura da água

Mogadouro, São Pedro do Sul, Tabuaço, Foz Côa e Mêda sobem tarifas a água aos consumidores que mais gastam.

As pessoas que mais consomem vão começar a sentir o peso da fatura da água. Para já, o preço aumentou em apenas cinco concelhos do norte e centro do país. As câmaras de Mogadouro, de São Pedro do Sul, de Tabuaço, de Vila Nova de Foz Côa e de Mêda pediram e viram aprovada pela Entidade Reguladora dos Serviços de Água e Saneamento (ERSAR) a atualização dos preços. Em tempos de seca, o regulador quer que as autarquias sigam este exemplo e aumentem os tarifários para evitar desperdícios e incentivar à poupança (ler caixa).

Em Mogadouro, as novas tarifas, impostas pela seca, já estão em vigor. "As taxas dos primeiros escalões mantêm-se. Apenas os grandes consumidores vão pagar mais, mas o aumento não foi superior a 20 cêntimos", explica o presidente da Câmara, António Pimentel.