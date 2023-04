Cinco denúncias de abusos sexuais na Opus Dei

O Opus Dei sinalizou cinco casos de abusos sexuais nas suas estruturas em Portugal mas os alegados abusadores já não trabalham na organização e um sacerdote não foi identificado. Colégio Planalto pede ajuda a antigos alunos.

Na sequência do relatório da Comissão Independente para o Estudo dos Abusos Sexuais contra Crianças na Igreja Católica em Portugal, a prelatura do Opus Dei pediu mais informações e constatou que das denúncias efetuadas visando a organização, eram respeitantes a um padre que "não foi possível identificar", a dois professores do Colégio Planalto, em Lisboa, a um leigo, monitor de um centro de tempos livres e a um médico.

Nos últimos dias, a direção do Colégio Planalto enviou uma comunicação a todos os pais e encarregados de educação sobre as denúncias de abusos envolvendo professores da instituição. Brevemente, vai pedir aos antigos alunos que, se tiverem sido vítimas de abusos ou souberem de alguém que tenha sido, que entrem em contacto com as entidades responsáveis.