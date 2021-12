Cinco dias à espera de códigos para fazer teste à covid-19

Sofia Cristino Hoje às 11:08 Facebook

Irene foi posta em isolamento pela Linha SNS 24 que justificou atrasos com "problemas técnicos".



Irene Ferreira esteve cinco dias à espera de receber os códigos por SMS para fazer o teste à covid-19 por causa de "problemas informáticos do SNS 24". Está desde quinta-feira passada em isolamento profilático, sem saber se tem covid-19 ou uma amigdalite, e só deverá receber o resultado do teste hoje.

Irene começou a ter dores de garganta há uma semana, como costuma ter todos os anos por esta altura. E, como não passavam, tentou marcar uma consulta no centro de saúde que a encaminhou para o SNS 24. "Da linha de apoio disseram-me que teria de ficar em isolamento e que ia receber uma mensagem com uma declaração para a minha entidade laboral e os códigos para realizar o teste PCR dentro de poucos minutos", conta ao JN. A declaração chegou, mas os códigos não.

Estranhando a ausência da mensagem, e após ouvir relatos de pessoas que "estavam a demorar três a oito dias a receberem os códigos", ligou novamente para o SNS 24 e foi atendida ao final de 14 chamadas. "Disseram que estavam com um grande fluxo de chamadas e que os códigos já tinham sido emitidos, mas como estavam com problemas informáticos e técnicos, estes não estavam a ser enviados. Ainda disseram que fiz bem em ligar porque, senão, iria estar em isolamento e o código não iria chegar, nem conseguiriam emitir novo. Como é que é possível nem avisarem? Quem não ligar fica à espera", diz, incrédula.