Cinco distritos sob aviso amarelo devido a agitação marítima

Cinco distritos costeiros do norte e centro do país estão de novo sob aviso amarelo até à madrugada de segunda-feira, com previsão de agitação marítima, revelou o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA).

De acordo com o IPMA, o aviso amarelo vigora desde as 19.58 horas deste domingo até às 3 horas de segunda-feira nos distritos de Viana do Castelo, Braga, Porto, Aveiro e Coimbra.

A previsão é de ondas de oeste-noroeste até 4,5 metros.

Para o distrito de Faro, o alerta amarelo de agitação marítima, com ondas de sudeste de dois a três metros, vigorará entre a meia-noite de segunda-feira e as 9 horas de terça-feira.