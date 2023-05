Cinco em cada dez doentes são tratados com genéricos

Marisa Silva Hoje às 00:08 Facebook

Cinco em cada dez doentes são tratados com medicamentos genéricos em Portugal. No entanto, estes fármacos ainda não chegam a tantas pessoas como noutros países. Na Alemanha, por exemplo, oito em cada dez pessoas usam genéricos. E, em média, nos países da OCDE, a taxa de utilização de genéricos rondava os 53% em 2019. Portugal estava abaixo dessa média, com uma percentagem de 49%.

Os dados constam do estudo "Valor estratégico da indústria farmacêutica de medicamentos genéricos e biossimilares em Portugal", feito pela Deloitte para a Associação Portuguesa de Medicamentos Genéricos e Biossimilares (Apogen). As principais conclusões do estudo são apresentadas esta quarta-feira, em Lisboa.

O documento retrata a realidade da indústria farmacêutica focando-se em três pilares. Um deles está relacionado com a parte económica e de produção. Os outros dizem respeito à coesão social e aos ganhos para o Serviço Nacional de Saúde (SNS) e para os utentes com o uso de medicamentos genéricos.