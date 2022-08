Cinco exames, incluindo Português, melhoraram médias face à primeira fase

Regra geral os resultados descem na segunda fase de exames mas, este ano, cinco provas, incluindo Português (12.º ano), registaram subidas relativamente à primeira época. Matemática A e Matemática Aplicada às Ciências Sociais tiveram médias abaixo de 10 valores.

As pautas dos exames do Secundário feitos na segunda fase foram afixadas esta sexta-feira. Recorde-se que os alunos que realizaram as provas nesta época por terem estado infetados com covid-19 ou em isolamento podem ainda candidatar-se à primeira fase do concurso nacional de acesso ao Ensino Superior que termina dia 8.

Por norma, os resultados da segunda fase são piores do que os da primeira, por as provas serem realizadas por muitos alunos que reprovaram e querem melhorar as notas. No entanto, este ano, cinco provas contrariam essa tendência. Português, que na primeira fase tinha sido uma das disciplinas que tinham descido de uma média de 12, em 2021, para 10,9 valores, volta agora a subir para 12,2 valores. Geometria Descritiva que tinha registado, na primeira fase, a maior queda de 12,4 (em 2021) para 10,4 valores, sobe agora para 11,6 valores. Matemática B, foi a única média negativa na primeira fase, e sobe agora para 10,4 valores. Economia A e Inglês também registam melhores médias, passando, respetivamente de 11,8 e 14,8 valores para 12 e 15 valores.

Em termos gerais, os resultados melhoram - em comparação com 2021, este ano, a média de 18 disciplinas subiu e a de cinco desceu. Física e Química, por exemplo, que no ano passado, nesta fase, teve uma média de 8,8 valores passou para 10,4. E Biologia e Geologia passa de 9,9 para 10,3 valores.

Só três provas registaram médias abaixo de 10 valores: Matemática A (9,8), Matemática Aplicada às Ciências Sociais (9,4) e Português Língua Não Materna (9,8), cujo exame só foi realizado por um aluno.