Cinco filhos com aulas online: sem stress ou caos

Família que vive na Maia tem cinco filhos em diferentes níveis de ensino. Todos tiveram, segunda-feira, o primeiro dia de aulas à distância em Portugal, sem caos, sem stress. O segredo: organização.

Impera o silêncio na casa da família Barbosa. Cada um dos cinco irmãos está de olhos no tablet. Ana, sete anos, a mais nova, é quem mais fala em voz alta. "O que é um pomar, pai?".

A família chegou no verão da Colômbia, onde vivia, e Ana ainda se confunde com algumas palavras em português. Foi viver para o outro lado do Atlântico, era ainda bebé. "Bom dia, professora", repete depois de um intervalo. Está na 2.ª classe e teve esta segunda-feira o primeiro dia de aulas à distância em Portugal, uma realidade que bem conhecia na América Latina. "Eles estão muito habituados porque lá, desde março, que estudavam assim, num colégio que era muito tecnológico. Muitos dos manuais já não eram físicos e liam sempre três livros ao mesmo tempo, todos digitais", conta a mãe Carla Abigail, professora de música.