Cinco fogos ativos, um bombeiro ferido com gravidade em Ansião

Às 18.30 horas havia cinco incêndios ativos. Número de fogos diários diminuiu. Distrito do Porto com mais ocorrências. Um bombeiro ficou ferido com gravidade no combate às chamas em Ansião.

Este domingo deflagraram 107 incêndios até às 18.30 horas, quando, no sábado, havia registo de 124, revelando uma diminuição das ocorrências, disse o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, André Fernandes, numa declaração à comunicação social, realizada pelas 19 horas na sede da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, em Carnaxide, no concelho de Oeiras (Lisboa).

Ao final da tarde estavam cinco incêndios ativos, sendo o distrito do Porto o que apresentava o número mais elevado de ocorrências este domingo - 34, segundo André Fernandes.

O incêndio que há três dias lavra em Carrazeda de Ansiães, no distrito de Bragança, foi dominado, disse, acrescentado que ainda continuam ativos os fogos de Ourém (Santarém), Vale da Pia e Ansião (Leiria) e em Ribeira de Pena (Vila Real), este último a lavrar desde cerca das 15 horas.

Segundo o comandante nacional de Emergência e Proteção Civil, um bombeiro ficou ferido com gravidade durante o combate às chamas em Ansião: "sofreu uma queda e partiu o pulso, ficou com uma fratura exposta", explicou André Fernandes.