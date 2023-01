Várias horas depois do previsto, ainda não há novo líder na IL

João Vasconcelos e Sousa Hoje às 17:17, atualizado às 18:57 Facebook

A convenção da IL arrancou na manhã de sábado, quase duas horas depois do previsto. Daí para cá, a demora só se agravou. Segundo as previsões do próprio partido, o novo líder deveria ser anunciado pelas 12.30 horas deste domingo. No entanto, cinco horas depois ainda se votavam as moções setoriais, o que deveria ter ocorrido na véspera. Cerca das 18.30 horas, o anúncio de suspensão dos trabalhos por meia hora foi recebido na sala com vaias e assobios.

A ordem de trabalhos que a IL fez chegar aos jornalistas previa que o novo líder fosse conhecido às 12.30 horas e que discursasse uma hora depois. A organização adiou, depois, o discurso para as 17.30 horas, o que também não ocorreu.

"Nunca mais acaba", suspirou um jovem militante liberal, um dos primeiros a sair da sala assim que, plas 17.30 horas, terminou a votação das 12 moções setoriais. Um outro comentou: "Já estou cansado. Quando chegar a casa, vou enterrar a cabeça na almofada". Com efeito, a convenção tem tido vários tempos mortos, desde o atraso original de sábado - devido a falta de quórum - até às demoradas contagens de votos.

Cerca das 18.30 horas, e depois de anunciar o resultado da votação, por braço no ar, das moções setoriais, um elemento da Mesa anunciou que os trabalhos seriam suspensos durante meia hora, uma vez que a votação eletrónica para os órgãos nacionais teve de ser prolongada. A sala reagiu com vaias e assobios.

Ordem insólita para encerramento total de portas

O início do período de votações das moções setoriais ficou marcado por um momento insólito, no qual o vice-presidente da mesa, Nuno Fernandes - que conduz os trabalhos - ordenou o encerramento total das portas da convenção e que os presentes voltassem "imediatamente" para os seus lugares.

"Alguém me faça o favor de mandar um berro lá para fora", pediu Nuno Fernandes. "As portas do bar também serão fechadas, tudo o que está no bar tem de vir cá para dentro", exclamou, gerando alguns risos.

O domingo também foi marcado pela apresentação e debate das listas candidatas ao Conselho Nacional, Conselho de Jurisdição e Conselho de Fiscalização, os órgãos da IL.