Cinco maternidades só com um obstetra na passagem de ano

Blocos de partos das Caldas da Rainha, Barreiro, Loures, Beja e Portimão fecham sexta-feira e só reabrem segunda.

Cinco urgências de obstetrícia e blocos de parto vão estar encerrados na passagem de ano, três na região de Lisboa e Vale do Tejo, uma no Alentejo e uma no Algarve. Entre as 8 horas da próxima sexta-feira, dia 30, e as 8 horas do dia 2 de janeiro, as maternidades das Caldas da Rainha, do Barreiro, de Loures, de Beja e de Portimão terão apenas um médico obstetra a dar apoio ao internamento. Significa que os serviços fecharão a novas grávidas e parturientes, que terão de recorrer a outros hospitais. O INEM também terá de reencaminhar as utentes para outras maternidades.

O plano para o final do ano foi anunciado ontem pela Direção Executiva do Serviço Nacional de Saúde (DE-SNS), que continua a envidar esforços para assegurar a resposta da rede de maternidades. Comparativamente com o Natal, o cenário melhorou. Haverá mais quatro blocos de parto abertos, num total de 33 a funcionar ininterruptamente. E o Hospital das Caldas da Rainha, que esteve em risco de transferir grávidas e parturientes já internadas por não ter qualquer médico nas escalas da passagem de ano, encontra-se agora numa situação melhor. Segundo os acordos celebrados entre a DE-SNS e hospitais da região de Lisboa e Vale do Tejo, estava previsto que a maternidade das Caldas da Rainha terminasse o ano no nível 4 de contingência, mas terá havido uma alteração de última hora que permitiu minimizar o constrangimento. Segundo apurou o JN junto de fonte da DE-SNS, aquela maternidade entrará no nível 3 de contingência (ler ficha ao lado), o que significa que terá um médico obstetra para dar apoio ao internamento e um cirurgião para dar resposta a situações de emergência. As outras quatro maternidades que vão encerrar no Ano Novo assumirão, também, o nível 3 do plano de contingência, confirmou a DE-SNS.