Cinco milhões de euros em multas por infrações à lei do Tabaco

Inês Schreck Hoje às 15:00 Facebook

Twitter

Partilhar

Nos últimos cinco anos, foram instaurados 6243 processos de contraordenação por infrações à lei do Tabaco, e aplicadas coimas num valor total de quase cinco milhões de euros, adiantou, ao JN, a Autoridade de Segurança Alimentar e Económica. A venda de tabaco a menores de idade, através da internet ou com promoções, estão entre as principais infrações.

Do total de contraordenações levantadas, apenas 559 tiveram origem em ações de fiscalização da Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) aos operadores económicos. As restantes resultam de ações de fiscalização desencadeadas por outras entidades, como a PSP e a GNR.

Em resposta ao JN, a ASAE assinala que entre as principais infrações, registadas desde 2018, estão a violação das regras de criação de espaços para fumadores e a falta de sinalização dentro dos estabelecimentos, o incumprimento da proibição de fumar fora das áreas ao ar livre ou das áreas para fumadores, o incumprimento da proibição de fumar em determinados locais e a falta de determinação aos fumadores para que se abstenham de fumar.