Cinco mortos e mais de mil infetados após vacinação completa em Portugal

Apenas 1231 pessoas com a vacinação, num universo de quase dois milhões de inoculados, contraíram covid-19. Destes, 26 foram hospitalizados e cinco morreram.

De quase dois milhões de pessoas com a vacinação completa, e depois de terem passado 14 dias sobre a última inoculação, 1231 contraíram covid-19, o que corresponde a uma percentagem de 0,06% de doentes.

Segundo os números avançados ao JN pela Direção-Geral da Saúde (DGS), dos mais de mil casos "37% (455) estavam na faixa etária dos 80 e mais anos, e 8% (98) dos 70 aos 79 anos", estando os restantes 678 distribuídos pelos restantes intervalos de idades.

A grande maioria destas infeções não causou sintomas ou foi responsável por formas menos graves de doença. Foi, no entanto, necessário hospitalizar 26 doentes (2,1% dos infetados e 0,0013% dos vacinados) com "diagnóstico principal por covid-19 e 17 pessoas com "diagnóstico secundário" (1,4% e 0,0009%, respetivamente). Dos internados com diagnóstico principal de covid-19, 77% (20) tinha mais de 80 anos.

Cinco infetados acabaram por morrer

Sobre os óbitos, a DGS explica que quatro das cinco mortes ocorreram em pessoas com 80 ou mais anos. A autoridade de saúde sublinhou que "a efetividade vacinal é muito elevada, mas não é de 100%, pelo que se continuam a recomendar as conhecidas medidas de precaução".

A DGS acrescenta ainda que "todos os casos de infeção por SARS-CoV-2 são encaminhados por equipas médicas e de Saúde Pública, seguindo os normativos em vigor" E que "este seguimento clínico é independente do estado vacinal da pessoa".

No caso particular de pessoas "com esquema vacinal completo", a equipa médica ou de saúde pública "pode requerer investigações suplementares, como a sequenciação genética do vírus", prossegue.

Até às 23.59 horas de 16 de junho (quarta-feira) foram administradas 6 879 429 vacinas contra a covid-19 no país. Destas 4 500 125 corresponderam a primeiras doses e 2 379 304 aplicadas na vacinação completa.