Cinco padres afastados após suspeitas de abusos

Dioceses estão divididas sobre consequências a tirar da lista que lhes foi entregue. Lisboa, Porto e Lamego pedem esclarecimentos à comissão e só depois admitem agir.

Os bispos portugueses não se entendem sobre o que devem fazer com a lista de nomes de padres acusados de abusos sexuais que lhes foi entregue pela Comissão Independente. Nas 21 dioceses do país, nos últimos dias, foram afastados cinco padres. Lisboa, Porto e Lamego pediram mais informações à comissão e só depois admitem tomar decisões; Braga também pediu mais dados, mas, esta sexta-feira, afastou um sacerdote de Guimarães, à semelhança da Guarda, que afastou o padre de Figueira de Castelo Rodrigo. Há bispos que continuam a exigir provas concretas para avançar com suspensões. As dioceses estão divididas na forma como gerem a informação e nas consequências a tirar.