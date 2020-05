Cirurgia e internamento em tempo de covid-19

Raquel Duarte Hoje às 11:21 Facebook

Não são só os doentes com covid-19 que precisam de recorrer aos serviços de saúde. Há algumas dúvidas relacionadas com os serviços cirúrgicos e internamentos, aos quais tento responder.

É obrigatório fazer o teste para a COVID-19 antes do internamento ou de uma cirurgia?

A realização do teste para a covid-19 é fundamental para decidir qual o circuito do doente e para tentar reduzir o risco de contágio em meio hospitalar. Assim, está preconizada a realização do teste antes de um procedimento cirúrgico que implique anestesia geral ou internamento. No caso da cirurgia programada, o teste é preferencialmente realizado antes da data para a cirurgia (véspera da cirurgia) e antes do internamento hospitalar.

E nos casos urgentes?

Nos casos urgentes, o teste é realizado no momento da admissão hospitalar ou da decisão cirúrgica. No caso de cirurgia emergente, em que não é possível esperar pelo resultado do teste, o doente é operado como se fosse positivo (e, entretanto, o resultado do teste confirma ou exclui).

O internamento é seguro?

As probabilidades de ser infetado por SARS-CoV-2 no hospital são, provavelmente, menores do que fora do hospital. Todos os doentes admitidos no hospital são testados na admissão e periodicamente (pelo menos semanalmente) para covid-19. Este procedimento diminui a probabilidade, e muito, de haver mistura entre doentes infetados e não infetados. Os profissionais de saúde redobraram os cuidados para evitar a disseminação de infeções.

Que cuidados deve manter no ambulatório - se não ficar internado ou depois da alta?

Devem ser mantidos os cuidados específicos relacionados com a cirurgia (prescritos pelo seu médico) e os cuidados gerais que tão bem conhece, para reduzir o risco de infeção: higienização das mãos, distanciamento físico, utilização de máscara, etiqueta respiratória.

Durante o internamento, não há visitas de forma a reduzir o risco de importação do vírus para o hospital. Deve manter o mesmo princípio em casa. Deve evitar as visitas e as interações sociais nomeadamente em espaços fechados.

Os cuidados aos doentes não covid-19 mantêm-se, com segurança, contanto com a colaboração de todos.

*Pneumologista