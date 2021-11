Miguel Amorim Hoje às 13:45 Facebook

Twitter

Partilhar

Novo edifício do S. João continua a receber serviços. Seguem-se Neonatologia e a Unidade de Queimados.

Passo a passo, a nova Ala Pediátrica do Hospital de S. João, no Porto, vai ficando apetrechada. Na quarta-feira, foi a vez de o serviço de Oncologia se transferir para o moderno edifício. Na véspera, o mesmo tinha sucedido com serviço de Cirurgia. Em breve, as instalações acolherão Neonatologia e uma Unidade de Queimados, a primeira criada de raiz em Portugal.