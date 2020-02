Cirurgia plástica: Fazem "milagres" mas precisam de mais espaço

Marisa Silva Hoje às 14:15 Facebook

Twitter

Partilhar

De fita métrica e caneta na mão, Maria da Luz Barroso, cirurgiã no Hospital de Gaia, marca o seio da paciente antes da entrada no bloco operatório. Segue-se a redução mamária, uma das nove áreas de diferenciação do serviço de Cirurgia Plástica e Reconstrutiva, que comemora 20 anos de existência.

É uma unidade de referência, que vê a excelência do tratamento acreditada a nível europeu. Por ano, realizam-se oito mil consultas e duas mil operações. Há noites em que a urgência de Gaia, aberta 24 horas, tem de valer aos doentes do Norte e Centro do país.

No entanto, as 15 camas do serviço não são suficientes para dar resposta a todos os que precisam de cuidados. Está ainda identificada a necessidade de reforçar a equipa e de melhorar as instalações. "É evidente que 15 camas para 700 mil habitantes é perfeitamente diminuto. Se alguém se escaqueirar nas estradas, há um serviço que o pode tratar. Em Gaia, só faltam camas, instalações, médicos e enfermeiros", ironizou Horácio Costa, diretor do serviço e professor na Universidade de Aveiro, garantindo que o Ministério da Saúde está atento às necessidades.