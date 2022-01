Clientes das aldeias podem poupar até 25% na fatura da luz

Glória Lopes Hoje às 13:24 Facebook

Projeto para a instalação de painéis fotovoltaicos em telhados de entidades coletivas e particulares de 100 localidades do Interior.

São já 34 as localidades do Interior do país que vão beneficiar de descontos na fatura da eletricidade por terem aderido a comunidades de energia através de fontes renováveis. Até ao segundo semestre deste ano, uma centena de povoações estarão inseridas no projeto "100 aldeias", que passa pela instalação de comunidades de energia, cujo lançamento ocorreu em Miranda do Douro em agosto de 2021.

Trata-se de um projeto focado no combate à pobreza energética das habitações familiares de aldeias do Interior, que envolve a instalação de pequenas centrais fotovoltaicas por clientes-âncora, como juntas de freguesia, bombeiros, instituições particulares de solidariedade social ou outras, que produzem e partilham energia limpa a quem quiser aderir, a preços mais económicos.