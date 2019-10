Clínica que fez ecografias do bebé Rodrigo não tem convenção com SNS

Inês Schreck Hoje às 18:23 Facebook

Twitter

Partilhar

A clínica Eco Sado, em Setúbal, onde foram realizadas as ecografias ao bebé Rodrigo, que nasceu com malformações graves, não tem convenção com o Serviço Nacional de Saúde, informou a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo.

Em comunicado enviado esta tarde de segunda-feira às redações, a Administração Regional de Saúde de Lisboa e Vale do Tejo (ARSLVT) informou que "de acordo com o registo de entidades convencionadas com esta Administração, a Clínica "Ecosado - Serviços de Ginecologia e Obstetrícia, Lda. não possui qualquer convenção com a ARSLVT".

A ARSLVT admite que "dada a existência de indícios da prática de irregularidades" está a acompanhar "os esforços das diversas entidades na investigação deste caso concreto e a desenvolver as suas próprias diligências".

Nesse sentido, acrescentou, iniciou, a 17 de outubro, um processo de inquérito no âmbito das suas competências.

Um bebé nasceu no dia 7 de outubro no Hospital de São Bernardo, em Setúbal, sem olhos, nariz e parte do crânio, depois de a mãe ter realizado três ecografias naquela clínica privada da cidade, sem que lhe tivesse sido reportada qualquer malformação do feto.