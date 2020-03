Clube e FPF lamentam morte de jovem atleta com Covid-19

JN Hoje às 15:02 Facebook

Vítor Godinho, de 14 anos, é o mais jovem infetado com Covid-19 a morrer no nosso país. O óbito, este domingo, do atleta de futsal do Centro Cultural e Recreativo de Maceda, em Ovar, está a gerar uma onda de emoção entre os clubes de futebol da distrital de Aveiro e a Federação Portuguesa de Futebol já emitiu também um comunicado a lamentar o sucedido.

"É com profunda consternação que envio as minhas condolências a familiares, amigos e colegas do Vitor Rafael Bastos Godinho, jovem futsalista do CCRM - Centro Cultural e Recreativo de Macedo. Nesta hora de profunda dor para todos os seus entes queridos, também envio uma palavra de conforto a toda a família do futebol no distrito de Aveiro que partilha connosco a tristeza de um tão precoce desaparecimento", lê-se na nota assinada por Fernando Gomes, presidente da FPF.

No Facebook, o CCRM deixou também uma mensagem de dor pela morte do atleta

Nos comentários à publicação, vários responsáveis por outros clubes deixaram uma mensagem de condolências ao clube de Ovar.

Recorde-se que o jovem morreu ao início da manhã deste domingo, no Hospital de São Sebastião, na Feira, depois ter sido diagnosticado com Covid-19, num quadro que envolve, pelo menos, mais uma doença.