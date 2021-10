Clube Escape Livre levou caravana a Santiago de Compostela

RP Hoje às 15:34, atualizado às 16:36 Facebook

Em Ano Jacobeu, com a Porta Santa da Catedral aberta aos peregrinos, os bispos da Guarda, Viseu e Aveiro associaram-se a uma iniciativa do Escape Livre, que levou 50 viaturas em peregrinação até ao "Campus Stelae" (Campo de Estrelas) de Santiago de Compostela.

Foi mais uma edição da Mercedes-Benz 4MATIC Experience, que levou 50 viaturas da marca alemã desde Trancoso até Santiago de Compostela, contou com a participação de Holger Marquardt, CEO da Mercedes-Benz Portugal e a colaboração do historiador Joel Cleto, que acompanhou a caravana.

Em Viana do Castelo foi apresentada uma nova iniciativa do escape Livre. O "She's Mercedes Off Road Experience", uma aventura fora de estrada exclusivamente feminina, que irá decorrer na Serra da Estrela entre os dias 12 e 14 do próximo mês.

Cátia Magalhães, da Mercedes-Benz, explicou que se trata de "um projeto internacional da Mercedes-Benz com o objetivo de aproximar o target feminino da marca através de experiências exclusivas".

Já em Santiago, e com todos os participantes na posse dos seus bordões de peregrinos, os bispos de Aveiro, D. António Manuel Moiteiro Ramos, e da Guarda, D. Manuel Felício, juntaram-se aos participantes para uma caminhada noturna até à Catedral de Santiago.

Na manhã seguinte foi celebrada a missa do peregrino, presidida pelos bispos da Guarda, Viseu e Aveiro, D. António Luciano Costa, durante a qual Luís Celínio, presidente do Clube Escape Livre, fez a evocação ao apóstolo Santiago em nome de todos os peregrinos da expedição.