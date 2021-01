CNE recebe queixa sobre divulgação de voto de Rui Pinto. Lei não proíbe

César Castro Hoje às 11:11 Facebook

A Comissão Nacional de Eleições (CNE) recebeu pelo menos um queixa sobre a publicação de Rui Pinto na rede social Twitter, no passado domingo, onde o criador da plataforma eletrónica Football Leaks revela o seu boletim com o voto na diplomata Ana Gomes, candidata às eleições presidenciais do próximo domingo, dia 24 de janeiro.

"Foi recebida queixa sobre o caso", revelou na quarta-feira fonte da CNE ao JN, esclarecendo, no entanto, que "o dia da votação antecipada em mobilidade não é o dia da eleição, pelo que não existe proibição expressa".

Rui Pinto foi um dos 197.903 eleitores inscritos que votaram antecipadamente no passado domingo, segundo dados finais divulgados esta quinta-feira pelo Ministério da Administração Interna.

Contactado pelo JN, João Tiago Machado, porta-voz da CNE, não especificou se se tratou de um caso isolado ou se foram apresentadas várias reclamações sobre a divulgação do sentido de voto do hacker.

A lei proíbe que se faça propaganda na véspera e no dia da eleição bem como proíbe a existência de propaganda e a divulgação do sentido de voto de cada eleitor num raio de 500 metros no dia do sufrágio. Já o Código Penal prevê uma pena de prisão até um ano ou multa até 120 dias por violação do segredo de escrutínio.