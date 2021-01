Cobertura da noite eleitoral em direto na redação do JN

Hoje às 17:36 Facebook

O JN vai acompanhar a noite eleitoral com uma emissão vídeo que pode ver em direto e que terá intervenções das sedes de candidatura e comentários a partir da redação.

Este domingo, a partir das 19.45 horas, o JN inicia a cobertura vídeo da noite eleitoral com uma emissão conduzida a partir da redação e que pode acompanhar em jn.pt ou no Facebook.

Ao longo da noite pode conhecer os resultados em direto com os comentários da diretora do JN, Inês Cardoso, do diretor-adjunto Rafael Barbosa e também com as intervenções de Felisbela Lopes e Miguel Guedes, dois colunistas de opinião do jornal.

As equipas do JN estarão também a acompanhar os resultados nas sedes de algumas das candidaturas, para transmitir os momentos mais importantes da noite.