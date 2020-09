Cobertura da rede móvel em aldeias do interior quase "inexistente"

Glória Lopes Hoje às 14:19 Facebook

Estudo recente da Anacom na região Norte, Alentejo e Área Metropolitana de Lisboa mostra que nas cidades do litoral há eficiência de cerca de 90%. Presidente da Comunidade Intermunicipal Terras de Trás-os-Montes afirma que empresas não se instalam por falta de rede de telemóvel e Internet.

Continuam a existir diferenças assinaláveis na qualidade do serviço de comunicações móveis (telefone, mensagens e dados) entre as cidades e o mundo rural, mas mais visíveis ainda no Norte do país. A conclusão é do último estudo da Autoridade Nacional de Telecomunicações (Anacom), realizado em fevereiro, na região Norte, Alentejo e Área Metropolitana de Lisboa, que será em breve alargado ao país.

A análise da Autoridade Nacional de Telecomunicações passou por 162 municípios, concluindo que os três principais operadores registam 90,8% e 89,1% nas medições realizadas em níveis de cobertura rádio "muito boa" ou "boa", no meio urbano, enquanto as áreas predominantemente rurais estão no extremo oposto, registando apenas 63,4% das medições, e nas aldeias mais periféricas os valores ficam abaixo.