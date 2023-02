Código de ética da Segurança Social é "ilegal", diz sindicato

Joana Amorim Hoje às 17:55 Facebook

Twitter

Partilhar

O Sindicato dos Trabalhadores da Administração Pública e de Entidades com Fins Públicos (Sintap) considerou, esta quinta-feira, o Código de Ética e Conduta do Instituto de Segurança Social (ISS) "ilegal e devassador da vida dos trabalhadores". Em causa, explicam, questões colocadas aos funcionários que, "de forma absolutamente ilegal e abusiva, incidem na esfera privada, não só do trabalhador, como também, pasme-se, dos seus familiares próximos". Nomeadamente, atividades lúdicas.

O ponto da discórdia, explica ao JN o secretário-geral do Sintap, José Abraão, está no anexo III do referido código, em que os trabalhadores têm que declarar, por sua honra, se têm ou não conflitos de interesses para o exercício de funções. Na lista em que devem detalhar potenciais conflitos, discriminam-se interesses financeiros (como ações) ou património (imóveis), mas também atividades profissionais ou lúdicas do cônjuge/companheiro e de ascendentes, descendentes e colaterais até ao 2.º grau.

"Dizer que anda no ballet ou no xadrez. O que tem isso a ver com o funcionamento do serviço? Não faz sentido nenhum. Não sabemos o que se pretende com isto", diz José Abraão. Para quem o documento pode "devassar a privacidade das pessoas, podendo, possivelmente, até ser inconstitucional".