Coimbra Business School e o CEIT ajudam municípios

A Coimbra Business School e o Centro Estratégico de Inovação Territorial (CEIT) anunciaram a preparação de um Programa Nacional de Desenvolvimento de Marcas Territoriais, que tem como objetivo capacitar os municípios para a elaboração de uma estratégia local de branding e marketing territorial.

Esta junção pretende funcionar como uma "plataforma e programa estruturado inédito a nível nacional para a qualificação dos territórios nos domínios do branding e do marketing territorial, despertando instituições e profissionais para o desenvolvimento de processos consistentes e continuados de marcas territoriais", explicam as duas entidades.

A parceria iniciou-se em 2020 e têm, desde então, vindo a desenvolver trabalho em diversas atividades de investigação. Segundo revelou à Smart Cities o presidente executivo do CEIT, Cristóvão Monteiro, as entidades estão a começar a trabalhar "cada vez mais em estreita articulação" com os municípios e as comunidades intermunicipais no nível da formação e de capacidade.

Para Cristóvão Monteiro, "o desenvolvimento e a implementação de uma estratégia local de branding e de marketing territorial deve servir de dínamo para a criação e melhoria de condições para que as pessoas e as empresas se apaixonem pelo território e queiram viver, visitar, trabalhar ou investir nele".