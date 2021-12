Colaço derrota Rui Rio: "Os militantes querem uma Jurisdição corajosa, livre e rigorosa"

Gina Pereira e Hermana Cruz Hoje às 12:49 Facebook

O líder do PSD jogou tudo para derrubar Paulo Colaço da Presidência do Conselho de Jurisdição Nacional. Avançou com o "peso pesado" Nuno Morais Sarmento mas a lista de Paulo Colaço saiu vitoriosa: teve 424 votos contra 390 da lista da Direção.

"O meu especial gosto é perceber que este partido não mudou. É um partido livre. Os militantes continuam a querer uma Jurisdição corajosa, livre e rigorosa", disse ao JN pouco depois de serem conhecidos os resultados e reconhecendo que a vitória da sua lista tem um sabor especial pelo facto de Rui Rio ter apostado numa "grande bala de canhão", ao escolher Nuno Morais Sarmento para encabeçar a sua lista.

Questionado sobre as críticas com que foi metralhado por parte da Direção do partido e de delegados afetos ao líder Rui Rio, durante o segundo dia do 39.º Congresso do PSD, que termina este domingo em Santa Maria da Feira, Colaço respondeu: "tenho o apoio dos delegados livres, das pessoas que querem continuar a ter uma Jurisdição séria e que acham que o partido são os militantes, as regras e os valores".

Sobre se considera que terá um mandato mais tranquilo à frente do Tribunal do partido, Colaço responde que sim. "Agora já sabem que somos intransigentes com a falta de rigor. Eu acho que vai ser tudo muito calmo, muito tranquilo. Temos agora legislativas para disputar e vamos ganhá-las. Tenho muita certeza disso", disse ao JN, afirmando acreditar que o partido estará "mais unido".

Paulo Colaço levou até com ataques do líder parlamentar, Adão Silva, cujo processo disciplinar por causa da votação ao referendo da eutanásia acabou no Tribunal Constitucional, tendo Adão Silva conseguido reverter a sanção do Conselho de Jurisdição Nacional.

Por duas vezes, Paulo Colaço teve que subir ao palco para se defende e chegou a acusar Adão Silva de mentir ao Tribunal Constitucional. O próprio Rui Rio declarou que lançou uma lista à Jurisdição encabeçada por Nuno Morais Sarmento, até então vice-presidente do partido, para prestigiar aquele que é o "tribunal" do PSD.

Mas apesar de todos os intentos para derrubar da Jurisdição aquele que tem sido visto como um opositor interno, a lista encabeçada por Paulo Colaço acabou por sair vitoriosa.

Colaço conseguiu 424 votos, enquanto Morais Sarmento ficou-se pelos 390.