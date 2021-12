Colaço pede votos ao PSD como prenda de aniversário

Hermana Cruz Hoje às 00:25 Facebook

O presidente do Conselho de Jurisdição Nacional do PSD, Paulo Colaço, pediu, esta sexta-feira, subscrições para a sua recandidatura como prenda de aniversário, uma vez que faz 46 anos esta sexta-feira.

O 39.º congresso do PSD arrancou em dia de aniversário do presidente do Conselho de Jurisdição Nacional, que se recandidata ao cargo, contra a aposta de Rui Rio no atual vice-presidente do PSD, Nuno Morais Sarmento, que avança pela lista do líder Rui Rio.

Com sentido de humor, Paulo Colaço não deixou passar a oportunidade para pedir uma prenda especial. "Um Congresso no meu dia de anos. Não podia haver coincidência mais feliz", começou por escrever na sua página na rede social Facebook.

"Já não tenho idade para pedir prendas, mas peço na mesma: subscrições para a minha candidatura. Retribuirei com mais dois anos de rigor e coragem", prometeu.

No domingo pela hora de almoço ficar-se-á a saber se o pedido surtiu efeito para ser reeleito.