Coleções culturais justificam privilégio do PRR a Lisboa

Dos 150 milhões de euros, 76% são para museus da área da capital. Ministro diz que é lá que estão as exposições.

A concentração em Lisboa das verbas destinadas à requalificação do património cultural foi defendida pelo ministro da Cultura, Pedro Adão e Silva, com o facto de a capital albergar "algumas das coleções com maior relevância nacional".

A justificação de Pedro Adão e Silva surge na resposta a uma pergunta dos deputados do PSD que questionaram o Governo sobre o critério utilizado na atribuição dos 150 milhões de euros do Plano de Recuperação e Resiliência (PRR) para obras em espaços culturais.