Colégio Efanor. "A grande fórmula é a cultura de trabalho"

Colégio Efanor, em Matosinhos, conquistou o primeiro lugar no ranking dos exames. Estreou-se com um quinto lugar, em 2019; passou para terceiro no ano seguinte; e à terceira chega ao topo, com mais quatro décimas que o segundo classificado.

Ter o nome plasmado no primeiro lugar do ranking nacional estava entre as metas do Colégio Efanor, que se bate pela excelência desde a fundação, em 2008. Em 2017, com a abertura do Ensino Secundário, redobrou-se a aposta e, no segundo ano de realização de exames nacionais, a escola privada de Matosinhos voltou a ter um desempenho "excelente".

"Um dos objetivos do Colégio Efanor e uma das ambições do fundador, o engenheiro Belmiro Azevedo, era ser um referencial de excelência no sistema educativo português, e isso envolve os resultados académicos", assinala o diretor da escola, João Trigo, que refere que "a grande fórmula é a cultura de muito trabalho", aliada a várias estratégias implementadas para "obter o melhor resultado possível em tudo".