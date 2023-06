Colégio Efanor: "Temos uma cultura de trabalho constante"

Colégio Efanor ocupa o 1.º lugar do ranking do JN. Projeto educativo também passa pela voluntariado.

O Colégio Efanor, em Matosinhos, é como uma segunda casa para Maria Inês Folhadela. Tem 18 anos, é finalista do Ensino Secundário e começou a frequentar o colégio no ano em que o estabelecimento de ensino abriu portas. Maria Inês tinha, na altura, três anos. Estávamos em 2008. Quinze anos depois, prestes a concluir o Secundário, é com orgulho que a jovem vê o colégio ocupar, à semelhança do ano passado, o primeiro lugar no ranking das escolas do JN.

Maria Inês aponta a "atenção" dada pelos docentes aos alunos como uma das mais-valias do colégio. "Temos professores completamente disponíveis constantemente. Os professores não estão apenas interessados em que tenhamos a melhor nota possível. Estão interessados em que compreendamos e gostemos do que estamos a aprender", sublinhou a jovem, garantindo que a preparação feita pelos docentes nas aulas faz com que os alunos não se sintam "pressionados" com os exames.