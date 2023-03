Colégios de ensino especial em risco de fechar por atrasos no financiamento

Há colégios de ensino especial com contratos de associação com o Ministério da Educação em risco de fechar, denunciaram esta quinta-feira, no Parlamento, pais e diretoras pedagógicas. A atualização da comparticipação atribuída pelo Estado já foi aprovada mas como a portaria ainda não foi publicada, as escolas continuam a receber valores definidos em 2008.

O colégio Eduardo Claparède é uma das escolas de ensino especial em "situação financeira crítica e na eminência de apresentar insolvência", garantiu hoje Paulo Raminhos da comissão de pais da instituição, na audição na comissão de Educação. O colégio, recorde-se, anunciou no arranque do ano letivo que podia fechar portas no fim de dezembro. Em causa o valor mensal atribuído por aluno (511 euros) que não é atualizado desde 2008.

O ministro da Educação, João Costa, garantiu a 2 de novembro, durante o debate na especialidade da proposta de Orçamento do Estado para 2023, que a comparticipação paga pelo Estado a estes colégios seria revista com uma "valorização significativa", apesar de sem direito a retroativos.