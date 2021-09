Colégios perdem 1542 turmas desde 2016

Alexandra Barata Hoje às 09:43 Facebook

Doze fecharam e aqueles que ficaram em contratos de associação cobram mensalidade.

Cinco anos depois de o Governo ter cortado no financiamento dos estabelecimentos de ensino particular e cooperativo, o número de colégios com contrato de associação passou de 79 para 27 e o número de turmas pagas pelo Estado caiu de 1743 para 201. É uma quebra de 1542 turmas financiadas por dinheiros públicos. Este ano letivo, o montante da transferência do Estado é de 42,9 milhões de euros.

O Ministério da Educação (ME) revela que, apesar do valor dos contratos de associação ser igual ao do ano letivo passado, há mais cinco turmas de início de ciclo financiadas do que no ano passado, três das quais em Mafra, concelho onde se registou um aumento de população e há carências na oferta da rede pública.