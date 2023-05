Colégios querem reforçar contratação de licenciados para dar aulas

O presidente da Associação de Estabelecimentos de Ensino Particular e Cooperativo (AEEP) defendeu esta quarta-feira no Parlamento que os colégios querem maior liberdade e autonomia para contratar mais licenciados. A habilitação própria, considera Luís Virtuoso, "é suficiente". Os colégios querem também poder reorganizar os tempos letivos para atribuírem aos alunos mais trabalho autónomo, isto é, aulas online.

"Deixem-nos trabalhar", apelou o presidente da AEEP aos deputados da Comissão de Educação que integram o grupo de trabalho de acompanhamento do Plano de Recuperação das Aprendizagens. Luís Virtuoso aproveitou a audição para transmitir um problema que o "preocupa imenso": os requisitos legais exigidos para a docência. Sem nunca assumir se os colégios também se deparam, como as escolas públicas, com falta de professores, o presidente da AEEP defendeu o reforço da contratação de licenciados, sem mestrado em ensino

Luís Virtuoso referiu que os colégios, por vezes, convidam antigos alunos para darem aulas isoladas, que "se revelam gente com magníficas intervenções" que acabam "todos" por gostar da experiência mas os estabelecimentos têm limites à sua contratação.